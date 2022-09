PS/Madeira: candidatura de Albuquerque a Belém é “brincar à política”

O presidente do Governo Regional da Madeira admitiu que pode ser candidato à Presidência da República, mas os socialistas entendem que aintenção não “é para levar a sério”, que “é brincar à política” numa altura em que a região enfrenta a maior crise económica do último século, diz Miguel Iglésias, líder do grupo parlamentar do PS ao Expresso. A disponibilidade de Albuquerque para entrar na corrida presidencial foi assumida no mesmo dia em que se ficou a saber, através da revista Sábado, que está a ser investigado num inquérito do Ministério Público que envolve os negócios imobiliários e a adjudicação do Centro Internacional de Negócios da Madeira ao Grupo Pestana.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler