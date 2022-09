Marcelo sobre José Cutileiro: "Portugal perdeu uma grande figura da diplomacia da democracia"

"Portugal perdeu uma grande figura da diplomacia da Democracia, pessoa de grande cultura e espírito crítico, que as sua crónicas traduzem com humor e elevação". Na página oficial da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa deixou esta manhã uma nota de pesar pelo falecimento do embaixador José Cutileiro, que faleceu este domingo em Bruxelas.

O Presidente da República salienta o percurso de José Cutileiro que, recorda, "desempenhou cargos diplomáticos do maior relevo para Portugal, mas também a nível multilateral, como secretário geral da União da Europa Ocidental, muitos anos o pilar de Defesa europeia".

É "já com saudade" que evoca a memória do embaixador, radicado há largos anos em Bruxelas, mas que "não deixou de escrever as suas crónicas que o ligavam ao País e o País ao Mundo" no Expresso, diz Marcelo, que apresentou à família "as mais sinceras condolências em nome pessoal e de Portugal".