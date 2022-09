José Cutileiro. João Vale de Almeida destaca "lucidez penetrante e indomável"

antónio pedro ferreira

O embaixador da União Europeia (UE) no Reino Unido, o diplomata português João Vale de Almeida, destacou a "lucidez penetrante e indomável" do "mestre" José Cutileiro, que morreu este domingo aos 85 anos.

"Faleceu o Embaixador José Cutileiro. Amigo e companheiro de lides europeias e estratégicas, com ele aprendi muito sempre que jantávamos em Bruxelas ou lhe falava do outro lado do Atlântico", escreveu no Twitter Vale de Almeida. "Lucidez penetrante e indomável, memória, cultura e escrita únicas. R.I.P Mestre", acrescentou.

João Vale de Almeida alude, com as referências a Bruxelas e Washington, aos tempos em que integrou a Comissão Europeia, como porta-voz, diretor-geral e mais tarde chefe de gabinete de José Manuel Durão Barroso, e em que foi embaixador da UE nos Estados Unidos.

José Cutileiro, diplomata, antropólogo e escritor, morreu hoje em Bruxelas, onde residia, aos 85 anos.