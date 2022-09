Direita suspira por candidato alternativo a Belém. Adolfo Mesquita Nunes sondado para avançar

Se a semente já estava plantada (e estava), o apoio declarado de António Costa a Marcelo Rebelo de Sousa veio confirmar o que, para uma parte da direita, era já uma inevitabilidade. É preciso encontrar um candidato alternativo que dê voz a quem não se revê nem em André Ventura nem no atual Presidente. E há um nome na cabeça de muitos: Adolfo Mesquita Nunes.

O Expresso sabe que o ex-vice do CDS foi sondado, que recebeu mensagens de incentivo (de figuras ligadas à política e à economia) e que a hipótese vai sendo comentada com insistência entre os que o rodeiam. Tudo está em aberto e as condicionantes são muitas. Mas os apoios para avançar também.

