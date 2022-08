Proteção Civil esteve sem registo público de incêndios desde novembro

No primeiro fim de semana de Maio, os termómetros atingiram temperaturas que elevaram o risco de incêndio no país. E em alguns locais o risco acabou por materializar-se. Foi o caso do concelho de Vila do Bispo, onde um incêndio lavrou algumas horas no domingo dia 3 de Maio. O fogo chegou a ser combatido por cerca de sete dezenas de bombeiros e um helicóptero. Não apareceu no site da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) em tempo real. Só apareceria na segunda-feira, dia 4, já como estando em fase de vigilância.

