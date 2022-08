Partidos fazem avisos e críticas sobre Festa do Avante! CDS pressiona Governo

A pergunta surgiu com a proibição dos festivais de verão e eventos “de natureza análoga”: deve a Festa do Avante!, o maior evento do calendário anual do PCP, ser cancelada? Para os comunistas, a comparação não faz sentido: o Avante!, lembram, não se resume a um simples festival de música, mas antes a uma “grande realização político-cultural” que não se pode colocar no mesmo saco de eventos - já cancelados - como o NOS Alive ou o Paredes de Coura. E, por isso, prometem ser “criativos” ao lidar com as restrições impostas pela pandemia.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler