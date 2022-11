Um “Simplex Covid-19” e a capitalização das empresas. As sugestões de Marques Mendes ao Governo

O comentador da SIC Luís Marques Mendes, que considera que a oposição não tem cumprido o papel que lhe é devido durante a pandemia de covid-19, mostrou-se preocupado com a situação das empresas. E deixou duas sugestões “construtivas” ao Governo de António Costa, no espaço de comentário que mantém ao domingo no Jornal da Noite.

“É preciso capitalizar as empresas, o que implica algum apoio a fundo perdido”, considera Marques Mendes, que dá o exemplo da Alemanha, onde se prevê uma solução do tipo. E “é preciso um Simplex Covid-19”, acrescentou. A medida serviria para “desburocratizar licenciamentos de novos projetos e para simplificar processos de insolvência ou de recuperação de empresas”, explicou Marques Mendes, que alertou para a possível falência de muitas empresas no contexto da pandemia, que nesta altura estão “desprotegidas”.

O comentador da SIC referiu-se também à ideia do Conselho Europeu de criar um Fundo de Recuperação Económica, que considera incompleta. Ao contrário de António Costa, que disse que “o diabo está nos detalhes”, Marques Mendes acha que “falta tudo o que é importante”. E o que é importante é saber “qual valor do fundo?”, “quanto cabe a Portugal?” e “como é que cada país vai receber?”. Se for através de subvenções, “os países do Norte não concordam”, mas se for através de empréstimos, considera Marques Mendes, é “uma calamidade” para países como Portugal, já que contribui para aumentar o défice e a dívida.

Ainda no que respeita às finanças, sobretudo dos portugueses, Marques Mendes não tem notícias otimistas. A descida do preço dos combustíveis é real, provocada por uma “queda brutal, histórica” do preço do petróleo, mas isso não significa que os automobilistas o sintam da mesma forma. “Não será uma redução tão grande quanto se imagina. Por uma razão: impostos, muitos impostos.” Marques Mendes fez as contas para explicar que, se por cada litro de gasolina, 63% do valor vai para impostos, significa que “quase um euro [dos atuais 1,4 euros]” vai para impostos em cada litro de gasolina. Assim sendo, “uma descida de 10% no valor do Brent só dará lugar a um benefício de 3% para o consumidor”.

Trump é “o grau zero da política”, Bolsonaro “o mais imbecil dos populistas”

No plano internacional, Marques Mendes acredita que a crise provocada pela covid-19 “não está a ser fantástica para os populistas”, dando os exemplos dos presidentes dos Estados Unidos e do Brasil. “Trump agora está com medo de perder as eleições por causa da crise e quer o seu nome nome impresso nos cheques relativos aos apoios financeiros que vão ser entregues aos americanos. É o grau zero da política, da manipulação”, apontou o comentador.

Quanto a Jair Bolsonaro, “é talvez o mais imbecil e impreparado dos populistas que aí anda”, considera Marques Mendes. A demissão do ministro da Justiça, Sérgio Moro, “vai ser o princípio do fim de Bolsonaro”. E as eleições de 2022 uma meta para o ex-superministro.