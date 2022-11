O calendário do regresso à vida pós-covid, segundo Marques Mendes

“Tratar da economia sem descurar a pandemia” é o mote de Luís Marques Mendes para o que se seguirá ao fim do terceiro período de estado de emergência, no dia 3 de maio. No habitual espaço de comentário no Jornal da Noite da SIC, Marques Mendes disse-se adepto dos primeiros decretos — “que aplaudi” —, mas considera que neste momento renovar o estado de emergência “seria um exagero”. A virtude está, considera, “no meio termo”, levantando algumas restrições e até considerado decretar o estado de calamidade pública.

Mas mais do que isso, o comentador da SIC adiantou o calendário que está a ser estudado nas várias áreas para que o país retome a “normalidade possível”.

EDUCAÇÃO

Destacando o sucesso da telescola, Marques Mendes considera que a “limpeza e higienização das escolas secundárias feita pelas Forças Armadas é um fator de segurança” para o regresso das aulas presenciais. No caso dos 11º e 12º anos, o comentador da SIC apontou para que voltem no próximo mês, “provavelmente não no início” (o que coincide com o que o Expresso noticia aqui), ainda que com medidas excecionais, como a alteração de horários para evitar as horas de ponta nos transportes públicos.

Quanto às universidades, Marques Mendes adiantou que o ano letivo deverá ir até julho, que em algumas universidades as aulas presenciais vão voltar ainda em maio e que mesmo naquelas em que elas as aulas não voltarem vai ser possível fazer exames presenciais.

TURISMO E A TAP

Um sector “fundamental, “um dos que o vírus mais atacou”, deverá ter uma quebra entre os 45% e os 70%, segundo as previsões da OCDE. A recuperação deverá assim, para Marques Mendes, “prolongar-se para lá de 2022”.

Parte essencial do turismo são as companhias aéreas e sobre a principal empresa do país o comentador da SIC deu novidades. “A TAP quer regressar lentamente na segunda quinzena de maio”, afirmou, acrescentando que a companhia aérea está atualmente com uma média de sete voos por semana, quando em janeiro esse número rondava os 400. “É uma diminuição brutal.”

Marques Mendes apontou ainda que esse regresso gradual à atividade da TAP vai exigir medidas excecionais, como os testes rápidos à entrada dos voos e o distanciamento entre passageiros, com a ocupação de menos lugares nos aviões.

RESTAURAÇÃO

A data não anda longe da das outras áreas. “A intenção é reabrir a partir da segunda quinzena de maio”, conta Marques Mendes. Nesta altura está a ser preparado um guia de boas práticas, ainda por concluir, que os restaurantes vão passar a seguir e que inclui a medição da temperatura corporal dos clientes, a reorganização do espaço, com menos lugares, ementas descartáveis — “uma novidade” — e vestuário de proteção para funcionários.

FUTEBOL

Marques Mendes referiu-se ainda ao regresso do futebol, desporto de que é confesso adepto. Segundo o comentador da SIC, a Federação Portuguesa de Futebol “nomeou um grupo de trabalho para estudar as condições da retoma da atividade para cumprir [os critérios de] saúde pública”. Marques Mendes adiantou ainda que Adalberto Campos Fernandes, ex-ministro da Saúde, e Henrique de Barros, presidente do Conselho Nacional de Saúde, fazem parte desse grupo.

Com isso em mente, prevê-se que a I Liga, principal competição do futebol nacional, regresse em junho e feche as 10 jornadas que faltam em julho, sem que os adeptos possam assistir: os jogos deverão ser todos à porta fechada.

A dúvida é qual será a porta. “Os clubes querem jogos nos seus estádios, mas a UEFA quer que eles sejam concentrados numa região, o Algarve, por exemplo”, explica Marques Mendes. Quanto à Taça de Portugal, não há ainda decisão tomada.

No plano internacional, Liga dos Campeões e Liga Europa voltam em agosto e a Supertaça Europeia, a ser disputada no Estádio do Dragão, no Porto, está por agora também sem data para acontecer.