Embaixador do Reino Unido em Lisboa celebra 25 de Abril ao piano

O embaixador do Reino Unido em Lisboa tem no piano uma das suas paixões e, no Dia da Liberdade, foi com esse instrumento que festejou os 46 anos de democracia no nosso país, com o qual o seu mantém a mais antiga aliança da História.

Se os portugueses são chamados a cantar “Grândola Vila Morena” à janela, Chris Sainty tocou-a ao piano. “Hoje celebramos a liberdade juntos”, escreveu na rede social Twitter, junto a um vídeo da sua interpretação da canção de José Afonso que serviu de senha ao Movimento dos Capitães. Pretende assim prestar uma “homenagem simples” ao músico português.

O diplomata tocou também “E Depois do Adeus”, o tema de Paulo Carvalho que representou Portugal no Festival da Eurovisão em 1974 e que foi uma pré-senha, antes da “Grândola”, para desencadear o golpe militar.

Sainty considera que a canção “não foi só uma senha na Revolução dos Cravos. É também uma belíssima canção de amor”. Emitida pelos Emissores Associados de Lisboa às 22h55 de 24 de abril de 1974, era a ordem para os militares estarem a postos. “Grândola Vila Morena” passaria na Renascença às 0h20 do dia 25.

Inspiração régia

O embaixador nunca tocara estas canções ao piano e não exercitava essa faceta há uns anos. O regresso à música resultou, em parte, do confinamento exigido pela pandemia de covid-19, e também da mensagem de Isabel II sobre este assunto.

A rainha citou no final do seu discurso de 5 de abril um verso da canção “We Will Meet Again” (Voltaremos a encontrar-nos), de Ross Parker e Hughie Charles, celebrizada pela cantora Vera Lynn em 1939, nos tempos da II Guerra Mundial.

A intevenção da monarca (rara em 68 anos de reinado) foi elogiada como estímulo à união dos britânicos nos atuais tempos difíceis. O seu embaixador em Lisboa exprime, ao tocar canções portuguesas no Dia da Liberdade, a “vontade de se unir aos portugueses nesta comemoração tão importante”.