Bloco desafia Governo a votar contra distribuição de lucros na Galp

O Bloco de Esquerda quer que o Estado ajude a impedir a distribuição de dividendos na Galp. O desafio foi deixado na coluna que Catarina Martins assina diariamente no portal esquerda.net, e que recorda o papel que o Estado tem enquanto acionista na empresa energética.

No texto assinado pela coordenadora bloquista, refere-se que a assembleia geral da Galp se reunirá a 24 de abril para decidir sobre a distribuição dos lucros referentes a 2019. Ora, o Bloco já apresentou no Parlamento uma proposta, que viu ser chumbada por PS, PSD, Iniciativa Liberal e Chega, para proibir a distribuição de lucros este ano, na banca e nas empresas. "Foi um erro que deve ser corrigido. E pode começar a ser corrigido já, na Galp", frisa Catarina Martins.

Ou seja, para os bloquistas, tendo em conta a participação acionista que o Estado tem na empresa, o Governo deve dar "instruções claras aos seus representantes para votarem contra a distribuição de dividendos". Se o fizer, será uma decisão sobretudo simbólica, uma vez que o Estado, através da Parpública, só tem 7,48% das ações da Galp.

Para o partido, é particularmente irónica a distribuição de lucros numa empresa que "já despediu mais de 80 trabalhadores precários, só em Sines, segundo denúncia do sindicato do setor" - o que deveria, já agora, levar os representantes do Estado a defender também a "reintegração dos trabalhadores precários despedidos".