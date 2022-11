COVID-19. Portugal e República Checa à frente no tempo de resposta

O site internacional "Politico" comparou o comportamento de vários países europeus no que toca ao tempo que levaram a aplicar medidas de contenção social e económica e Portugal e República Checa são os melhor posicionados.

A grelha de análise escolhida é simples: quantos dias de intervalo entre a terceira morte causada por Covid-19 e a decisão dos respetivos Governos de implementarem medidas de contenção social e económica.

Numa lista de 13 países, o Reino Unido foi o que perdeu mais tempo - só fechou as escolas 14 dias após a terceira morte e levou 15 dias a aplicar medidas de confinamento. Itália e Espanha - dois dos países com mais vítimas - levaram, respetivamente, 14 e 10 dias entre a terceira vítima mortal e a imposição de regras de isolamento social. E no que toca ao confinamento, seguem-se a Polónia e a Alemanha - 10 e 9 dias até os respetivos Governos avançarem para restrições à livre circulação de pessoas

Portugal e República Checa surgem no pólo oposto. No nosso caso, a terceira morte por Covid foi registada no dia 20 de março mas quatro dias antes, a 16, já o Governo tinha fechado escolas, fronteiras e comércio não essencial, além de ter imposto apertadas regras de confinamento.

A República Checa foi ainda mais rápida. Registou a terceira morte a 25 de março mas 14 dias antes já tinham fechado escolas e nove dias antes impusera regras para obrigar as pessoas a ficarem em casa.

politico research, frontex, oxford covid-19 government response tracker

Alguns países escolheram soluções mistas - a Hungria, por exemplo, quando registou a terceira vítima mortal já tinha fechado as escolas há cinco dias, mas levou sete dias a confinar a população. A Alemanha acabou por fechar escolas mas nunca fechou o comércio. E a Suécia, país onde a vida seguiu praticamente o seu curso normal, apenas suspendeu os grandes eventos.

Genericamente, Governos de todo o mundo responderam à pandemia adotando medidas sem precedentes. A 17 de março, os líderes da União Europeia concordaram em proibir por 30 dias as viagens não essenciais de cidadãos de fora da UE. Mas em toda a Europa, as medidas diferiram de país para país e, sobretudo, o ponto em que o distanciamento social foi imposto aconteceu em diferentes pontos da curva de infecção.