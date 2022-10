André Ventura apresenta demissão e convoca eleições

André Ventura bateu com a porta. O líder do Chega apresentou a demissão este sábado depois de ter sido contestado internamente. Eleições agendadas para setembro para clarificar a situação do partido.

A assessoria de imprensa de André Ventura emitiu um comunicado na tarde deste sábado para confirmar que "o presidente do Chega vai, efetivamente, convocar uma Convenção Nacional para o próximo mês de setembro" - como o Observador avançou esta manhã - para fazer eleições internas e uma clarificação da liderança.

Ainda hoje, o líder do partido fará uma comunicação aos militantes e dirigentes.

"Ainda não me demiti, mas será feito para haver uma convenção eleitoral", disse à Lusa o presidente do Chega, remetendo mais pormenores, incluindo quando será oficializada a demissão, para um vídeo que será divulgado hoje, dirigido aos militantes e dirigentes do partido.

Questionado sobre os motivos por que decidiu demitir-se de líder partido, André Ventura afirmou apenas que "será tudo explicado no vídeo" para que "os militantes saibam primeiro".

A informação foi avançada pelo jornal "Observador", que, citando fonte do partido, explicava que a gota de água chegou com a decisão de Ventura de se abster na votação do decreto presidencial para a renovação do estado de emergência.

O Expresso tentou contactar André Ventura, mas não foi possível até ao momento.

Esta não é a primeira vez que surgem notícias sobre a tensão interna no partido. Em março, a revista Sábado revelou uma troca de mensagens internas em que André Ventura ameaçava demitir-se antes do verão se o clima de crispação continuasse.

A 1 de abril, o líder do Chega/Porto demitiu-se depois perder a confiança política da estrutura local.

Notícia atualizada às 16h58, com a confirmação da convocação da convenção

*com Vítor Matos