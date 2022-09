Entre a “reflexão espiritual”, a “frigideira” e o “tribalismo”, a direita não se consegue entender

Era o painel mais aguardado da convenção do Movimento Europa e Liberdade (MEL) porque sintetizava o grande objetivo da organização: fazer uma reflexão sobre os caminhos da direita e juntar alguns dos principais protagonistas dessa mesma direita. Miguel Morgado, ex-deputado do PSD e antigo assessor político de Pedro Passos Coelho, desde há muito empenhado em tentar lançar a grande federação das direitas, André Ventura, do Chega, e João Cotrim de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, subiram ao púlpito, defenderam as suas estratégias e concordaram… em discordar. E o mais aplaudido? Pedro Passos Coelho, pela segunda vez na mesma manhã.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler