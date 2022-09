Paulo Pedroso: “Ana Gomes cabe no meu retrato de candidato presidencial”

Durante a conversa disse várias vezes “do meu ponto de vista”. Regressado do Banco Mundial, entregou o cartão do PS para poder opinar sem que vejam nas suas ideias ingerências na vida interna do partido. Essa porta, Paulo Pedroso fecha-a de vez. A das críticas a António Costa está cada vez mais escancarada.

Quando tornou pública a sua saída do PS disse que estava desalinhado. Com quem?

Sempre fui desalinhado no PS. Após alguma hesitação, decidi que para aquilo que vou fazer nos próximos tempos, não há nenhuma vantagem em ter uma ligação partidária. Não é bom que vejam as minhas opiniões como coisas de dentro do PS ou como tendo a ver com a vida interna do PS.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.