BE quer travar comissões bancárias. Discussão no Parlamento agendada para dia 27

O líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, anunciou esta quarta-feira que o partido requereu um agendamento potestativo para o próximo dia 27 de fevereiro sobre comissões bancárias. O objetivo é debater as propostas apresentadas pelos bloquistas no ano passado.

"A maior utilização do sistema financeiro tem sido acompanhada por um crescendo de taxas e taxinhas que oneram em demasia as pessoas. E o BE considera que é tempo de a Assembleia da República tomar uma posição", afirmou Pedro Filipe Soares aos jornalistas, à saída da Conferência de Líderes.

De acordo com o deputado do BE, o agendamento está aberto a todos os partidos, desafiando os outros deputados associarem-se a esta causa. "É desejável que os restantes partidos num agendamento feito por nós, mas aberto à participação de todos, possa haver uma tomada de posição na AR, dando indicações de lei, para impedir este aumento de comissões do sistema financeiro", acrescentou.

A iniciativa dos bloquistas surge dois dias depois de a DECO ter apelado aos partidos para se unirem contra a cobrança de comissões bancárias em serviços como o MB Way.

A Associação de Defesa do Consumidor diz ter recebido mais de 33 mil queixas, considerando que é urgente a alteração legislativa para impedir a cobrança de comissões bancárias com "valores desproporcionais".