PSD acena ao BE com impostos para pagar corte no IVA da luz

Rui Rio assumiu como prioridade absoluta para este Orçamento do Estado a redução do IVA da eletricidade — e não há portas fechadas. O líder do PSD sabe que a aritmética parlamentar não é fácil, que precisa da esquerda para derrotar António Costa e que as pontes entre os vários partidos são frágeis. Logo à cabeça, porque a esquerda nunca aceitará que a contrapartida para a redução da fatura da luz sejam cortes em despesas intermédias na Saúde ou na Educação — tal como parece indicar a proposta do PSD. Mas há um terreno comum que pode ser trabalhado: o Expresso sabe que Rui Rio admite estudar o aumento de impostos noutros sectores para acomodar uma medida que considera justa.

É precisamente isso que defende o Bloco de Esquerda: que a redução do IVA da luz possa ser compensada pelo aumento do IVA na hotelaria. Não se trata de um aumento de impostos tout court, sublinha fonte da direção de Rio ao Expresso, mas de uma troca por troca, garantindo a neutralidade fiscal.

