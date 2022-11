Assessor de Joacine desvincula-se do Livre

O assessor da ex-deputada única do Livre, Rafael Esteves Martins, anunciou esta sexta-feira que abandona o partido na sequência da retirada da confiança política a Joacine Katar Moreira.

“Não reconheço o Livre que ajudei a fundar. Os tempos que correm esclarecem-nos acerca das alianças: não de quem está necessariamente connosco, mas de quem não larga mesmo a mão de ninguém. E por isto eu não posso ficar mais no Livre, retirando-lhe consequentemente qualquer confiança política", escreveu o assessor de Joacine na sua página do Facebook.

O post é publicado poucas horas depois de a recém-eleita Assembleia do Livre ter decidido por larga maioria, com 83% dos votos, a retirada da confiança política à deputada. Entre os 41 elementos da Assembleia, 34 votaram a favor, enquanto sete votaram contra a deliberação do anterior órgão.

Fonte oficial do partido confirma que já recebeu por mail o pedido de desvinculação do membro fundador. O Expresso tentou contactar o assessor de Joacine Katar Moreira, mas sem sucesso.

Entretanto, Hélder Filipe Azevedo, um membro do Livre, do círculo de Braga, também anunciou nas redes sociais que abandona o partido. A desvinculação do partido fundado por Rui Tavares justifica-se, explica Hélder Filipe Azevedo, não só pela “deriva ideológica” no partido como também em solidariedade com a deputada. “Sempre fui um defensor da transparência e correção política”, escreveu o ex-membro do Livre no Twitter lamentando a “falta de cultura democrática” e “o oportunismo saloio”.

E vai ainda mais longe nas críticas, arrasando as atitudes dos órgãos internos do Livre: “A inveja moveu o arquiteto deste injusto impeachment partidário. Talvez deslumbrados pela história da inquisição, muitos consideram-se, neste tempo, detentores de um superior direito de orquestrar a verdade e de punir, por malvadez. Acuso e não compactou”, acrescentou.

O Livre admite que deverá receber nos próximos dias mais pedidos de desvinculação de apoiantes de Joacine, na sequência da retirada da confiança política à deputada.