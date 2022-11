Novo Banco: Bloco quer Parlamento a decidir quanto se dá (e não o Governo)

É uma das grandes apostas do Bloco de Esquerda para este debate orçamental. O partido de Catarina Martins quer que todo o dinheiro destinado ao Novo Banco, através do Fundo de Resolução, tenha de ser obrigatoriamente discutido — e aprovado — na Assembleia da República, impedindo o Governo de tomar essa decisão sem passar pelo crivo do Parlamento.

Se a crítica aos valores injetados pelo Estado, através do Fundo de Resolução, no Novo Banco tem sido uma das pedras basilares do discurso do BE — que, durante o processo orçamental, criticou por diversas vezes a prioridade dada pelo Governo ao sistema financeiro na distribuição de dinheiro público —, o partido avança agora para uma proposta que visa aumentar o controlo sobre essas injeções.

