Líder do PSD do Porto transfere apoio a Pinto Luz para Luís Montenegro na segunda volta das diretas

Hugo Neto decidiu apoiar o ex-líder da bancada parlamentar do PSD, depois de ter estado com a candidatura de Miguel Pinto Luz na primeira volta das diretas para a presidência do partido, que decorreram no sábado passado. O líder da Comissão Política concelhia justifica o apoio ao challenger de Rui Rio, vencedor do primeiro round por 49,44% dos votos contra os 41,26% de Montenegro, por não se conformar que o atual líder do partido tenha “perdido cerca de 7200 votos”, em dois anos.

"O presidente do PSD perdeu cerca de um terço da sua base de apoio. Infelizmente, o PSD é hoje um partido mais pequeno”, refere Hugo Neto na sua declaração de apoio a Luís Montenegro, formalizada nesta terça-feira, na qual adverte ainda que “o PSD está, hoje, muito mais dividido e não está mais credibilizado”.

Para o líder concelhio da secção de base de Rui Rio, é, por isso, “urgente uma mudança” no partido. “Por um lado, é bom recordar que o nosso próximo desafio são as eleições autárquicas. O PSD precisa dum presidente que conheça bem o partido, que seja capaz de trabalhar em profunda articulação com todas as estruturas do PSD – as suas Distritais e Concelhias. O PSD precisa de um Presidente disponível para mobilizar todos os seus dirigentes e militantes no exigente desafio autárquico”, refere o ex-apoiante do antigo presidente da Câmara do Porto e diretor-executivo da empresa municipal 'Porto Lazer' no último mandato de Rui Rio.

Hugo Neto conclui na declaração de apoio a Montenegro que “é absolutamente fundamental que o PSD canalize as suas energias para o combate externo e não para o divisionismo interno”, repisando a advertência já feita antes das legislativas de outubro, durante o longo e contestado processo da elaboração das listas de candidatos a deputados.

“É por estas razões que, nas eleições do próximo sábado, votarei, sem condições nem contrapartidas e, acima de tudo, sem hesitação, Luís Montenegro”, refere a concluir a declaração de apoio. Ao Expresso, Hugo Neto garante que está tudo em aberto para a segunda volta: “Mesmo que Rui Rio parta em vantagem por causa da dinâmica de vitória, a diferença é cada vez menor”, acredita.