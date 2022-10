Discurso "ecuménico" e aquém para a Iniciativa Liberal

Um discurso quase "ecumémico" e aquém do espectável, é assim que o Iniciativa Liberal reage ao discurso de Marcelo Rebelo de Sousa.

Numa nota enviada às redações, João Cotrim de Figueiredo, presidente e único deputado do partido, diz que faltou ao Chefe de Estado uma palavra para os portugueses que "sentem o pais amorfo e sem dinamismo". E sem uma palavra para os emigrantes que querem voltar.

"Esteve longe de ser um bom discurso. Na tentativa de ser quase ecuménico, fazendo um esforço para falar de tudo e de todos, deixou a sensação de não ter um verdadeiro foco. Um discurso sobre tudo, com efeito sobre nada."

João Cotrim de Figueiredo deixa ainda uma farpa sobre a relação de Marcelo com Costa: "Aos que pensaram que lançaria as bases para a sua reeleição, mostrando maior exigência em relação ao governo mostrou, pelo contrário, que vai, neste último ano do primeiro mandato, continuar a ser complacente com a falta de ambição do governo PS."