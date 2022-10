Mário Centeno abre porta de saída: “Não vejo nenhum conflito de interesses”, responde sobre o Banco de Portugal

Em entrevista ao Expresso, Mário Centeno acusa pessoas no Governo de dar notícias falsas aos jornalistas. E lembra ao PCP e ao BE que este Orçamento do Estado (OE) inclui verbas para medidas do tempo da ‘geringonça’. Adia respostas finais sobre uma recandidatura ao Eurogrupo ou um rumar ao banco central. Mas deixa sinais.

Ouvimos as várias críticas que fez durante a apresentação do Orçamento do Estado esta terça-feira. Sente-se cansado ou incompreendido?

Nem uma coisa nem outra. Temos de ser muito exigentes. Se não formos exigentes e não falarmos claro e com seriedade para as pessoas, elas afastam-se da política.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler (também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso).