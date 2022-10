Caça ao voto a favor do Orçamento. Centeno garante redução nos juros do empréstimo à Madeira

A visita de Mário Centeno à Madeira começou atribulada por causa de um encontro com o presidente do governo regional que era para falar do Orçamento do Estado e que, segundo o próprio ministro das Finanças, acabou por ser uma “reunião de cortesia” de pouco mais de cinco minutos no hall do centro de congressos onde decorreu a atribuição de prémios do evento as “500 maiores empresas da Madeira”.

É que, conforme esclareceu, as questões importantes foram todas tratadas antes, no encontro demorado entre Albuquerque, o vice-presidente do governo regional, António Costa e o próprio Centeno, em Lisboa, em novembro. Em cima da mesa, a Madeira colocou quatro exigências para viabilizar o Orçamento do Estado. Entre elas, a redução dos juros que a região paga ao Estado. E foi isso que o ministro das Finanças garantiu no Funchal.

Ou seja, disse Mário Centeno no discurso que fez ao jantar no evento em que era o convidado de honra, o Estado irá reduzir 2,5 milhões de euros nos juros da Madeira em 2020, valor que se soma ao corte de sete milhões feito já em 2019. Os cálculos indicam que, ao longo da maturidade do empréstimo feito no âmbito do plano de ajustamento, a região irá poupar 100 milhões de euros. O encontro com Miguel Albuquerque foi curto e apressado, mas o anúncio do ministro das Finanças é um passo para conseguir o apoio dos três deputados do PSD-Madeira na votação do Orçamento do Estado para 2020.

A decisão sobre o sentido de voto dos deputados da Madeira ainda não está tomada. Miguel Albuquerque assumiu, esta quarta-feira, que ainda não sabe se dá indicação para votar a favor ou se fica pela abstenção, mas, depois das garantias no financiamento do hospital central do Funchal e da redução dos juros, o que parece fora de questão é que o voto seja contra o Orçamento do Estado.