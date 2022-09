Socialistas vão avançar com eutanásia. Temas fraturantes regressam em força

Apesar de António Costa não ter inscrito a eutanásia no programa do Governo, os socialistas vão avançar com o tema no Parlamento. Depois de o Bloco de Esquerda ter pressionado a discussão ao apresentar, logo no primeiro dia da legislatura, um diploma para despenalizar a morte assistida, agora é a vez de os outros partidos se posicio­narem.

“Vamos apresentar uma iniciativa legislativa, estamos a ultimá-la. Será um projeto semelhante ao anterior, com alguns melhoramentos”, diz ao Expresso Maria Antónia Almeida Santos, deputada do PS e uma das autoras do projeto de lei que o PS apresentou na legislatura passada. “As principais alterações serão feitas na exposição de motivos, o que deverá refletir a discussão entretanto feita. Não nos podemos esquecer que este tema já foi discutido, já fez um caminho.”

