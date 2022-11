Fernando Negrão indicado para vice-presidente da Assembleia da República

Até agora líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão será indicado para vice-presidente da Assembleia da República. Negrão sucede, assim, a José Matos Correia, deputado do PSD que deu como terminada a sua carreira parlamentar na última legislatura.

Negrão, que tinha sucedido a Hugo Soares na sequência da ascensão de Rui Rio à presidência do PSD, tinha perdido espaço depois de Rio ter assumido que queria liderar a bancada parlamentar do partido até às diretas agendadas para janeiro de 2020. Com a escolha para vice-presidente da Assembleia da República, o social-democrata acaba por ser reconhecido por Rio.

Duarte Pacheco, por sua vez, volta a ser escolhido para secretário da mesa da Assembleia, cargo que já desempenhava na anterior legislatura.

Depois de anunciada a recandidatura, Rui Rio começa agora a arrumar a casa e a escolher os nomes que o vão acompanhar quer na direção da bancada - e não estão excluídas algumas surpresas neste capítulo - quer nas presidências das comissões parlamentares.