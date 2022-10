PAN disponível para falar com o PS (sobre orçamentos ano a ano)

O líder do PAN evita ser taxativo e comprometer-se em dar a mão a António Costa, porém deixa cair que o seu partido “está disponível para conversar com todos os partidos, inclusive com o PS”.

André Silva deu a pista no Fórum da TSF, na manhã desta quina-feira, em Faro, e voltou a confirmá-la depois aos jornalistas. Apesar da insistência, recusou adiantar quais são as linhas verdes ou vermelhas para aprovar os Orçamentos do Estado.

No entanto, deixou uma pista para o futuro Governo: “Acredito que, na próxima legislatura, os orçamentos sejam decididos ano a ano.”

Para o porta voz do PAN é “precipitado” falar em acordos de governação, contudo, a corrupção é uma uma área em que tem de haver uma reforma.

Evitou também apontar o dedo ao PS sobre Tancos. “Em todos os partidos há pessoas que prevaricam. O que pedimos à justiça são condenações”, afirmou sobre a acusação a Azeredo Lopes, voltando a defender que o tema pertence à justiça e não à campanha.

“Não somos só o partido dos animais”

O PAN começou o dia na capital do Algarve. Foi a chegada ao primeiro centro urbano da campanha e, logo, aos seus potenciais eleitores. Em Faro, ao contrário do que se passou no Alentejo, já houve bandeiras, perguntas da população e, mais importante, apoiantes do PAN.

Logo cedo, antes da participação de André Silva no Fórum TSF, já os militantes, vindos de todo o Algarve, esperavam a pequena comitiva do Pessoas Animais e Natureza.

Havia um cão entre os apoiantes, porém os militantes faziam questão de dizer que o PAN é mais do que os partido dos animais, como costuma ser retratado. “Eu votava à esquerda, sempre votei. Mas, há quatro anos, revi-me na visão do PAN que é alternativa. É para quem se preocupa com os animais, com o ambiente, com as minorias”, explicou Ricardo Cândido, 32 anos, militante de Portimão.

Foi, precisamente, a preocupação com as minorias, com as pessoas LGBTI e com a desigualdade de género que fez com que Susana Santos, militante de Tavira, tenha aderido ao PAN um ano após a eleição de André Silva. “O PAN tem várias causas, não somos só o partido dos animais”, explica.

A expectativa para 6 de outubro é grande. E o entusiasmo com um grupo parlamentar também. “Estávamos sempre à espera deste crescimento. O PAN tem muito potencial, bastava ser conhecido”, diz Alfredo Vaz, militante de Tavira, de 74 anos. Resta saber que papel quer ter o partido na próxima legislatura.