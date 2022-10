Rio fala de resultado "muitíssimo bom" e faz avisos à esquerda para as eleições de outubro

Satisfeito com a vitória do PSD, ainda que não absoluta, Rio fala num "resultado muitíssimo bom". Resultado esse que usa, aliás, para lançar recados aos eleitores de esquerda, a nível nacional. Ou seja, segundo Rio, foi a concentração de votos de esquerda no PS que causou, na Madeira, "a brutal queda do PCP", o "desaparecimento do BE" e a "derrota do PS". "O voto útil deu nisto: perderam pau e bola".

Ainda sobre as eleições de outubro, nova farpa: "Ouvi Carlos César a dizer que já lhe cheirava a vitória [na Madeira]. Espero que para 6 de outubro lhe esteja a cheirar à mesma coisa".

Também Rio, como Cristas e os presidentes do PSD Madeira e CDS Madeira antes dele, garante: "Há todas as condições para que se forme um Governo de maioria através de negociações com o CDS".

Sobre o fim das maiorias absolutas do PSD, desdramatiza: "Não podíamos esperar que ao fim de quase meio século tivesse sistematicamente maiorias absolutas". Aliás, "inevitavelmente, o PSD vai perder na Madeira, um dia vai ter mesmo de ser", acrescenta. Este ainda não foi o dia.