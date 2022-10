PSD promete Governo de coligação com o CDS. "Já falámos"

Está prometido: Miguel Albuquerque acaba de confirmar, na sua primeira reação aos resultados, que PSD e CDS irão constituir iniciar as conversações a dois para formar um Governo de coligação, garantindo assim a "estabilidade" política na Madeira. "Tudo faremos" para isso, garantiu o líder do PSD Madeira: "A vontade já foi manifestada quer por mim, quer por ele [Rui Barreto, líder do CDS]".

Albuquerque aproveitou ainda não só para se congratular pela "votação muito expressiva" no PSD, mas pela "derrota clamorosa" da esquerda nestas eleições, com uma "transferência quase literal" de votos do BE para o PS e um "quase desaparecimento do PCP".

"O PSD manteve a sua votação, o que é extraordinário. Houve uma concentração [à esquerda] do voto útil no PS para derrubar o PSD, mas não conseguiram. Nem ao fim de 43 anos, é extraordinário", comentou, por entre fortes aplausos, na sede do PSD Madeira. E aproveitou para lembrar que António Costa já perdeu dois terços da aposta que fez na Madeira: o primeiro-ministro tinha estabelecido como meta ganhar as três eleições deste ano - europeias, regionais e legislativas - no arquipélago. Mas já só pode mesmo ganhar em outubro.