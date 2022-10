António Costa desvaloriza derrota e elogia “notável resultado” do PS

António Costa tinha garantido que este ano, na Madeira, o PS conseguiria o “três-em-um”: venceria as europeias, as regionais e as legislativas. Perdeu por muito nas europeias e perdeu por pouco nas regionais. E agarrou-se a esse pouco para desvalorizar mais uma derrota do seu partido na Região Autónoma - “Termos tido menos 5 mil votos do que o PSD significa que não ganhámos, mas não posso deixar de assinalar o resultado histórico do PS nestas eleições”, disse em declarações aos jornalistas na sede nacional socialista.

Costa sublinhou que o PS teve “o seu melhor resultado de sempre, e uma notável recuperação nos últimos quatro anos”, e garantiu que vai continuar a contar com Paulo Cafôfo “para continuar a construir uma alternativa na região autónoma”.

Questionado sobre se esta derrota na Madeira poderá contagiar as eleições legislativas, Costa frisou que “cada eleição é uma eleição”.