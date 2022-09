Costa passa a pasta: recebe Elisa e Moedas em São Bento

Será uma espécie de formalização da passagem de testemunho: na próxima quinta-feira o primeiro-ministro recebe em São Bento Carlos Moedas, o comissário europeu português que está de saída, e, logo a seguir, a sua indigitada sucessora, Elisa Ferreira.

Os dois encontros, a convite de António Costa, marcam o fim de ciclo para o social-democrata que nos últimos cinco anos representou Portugal na Comissão Europeia, e com quem Costa manteve sempre uma excelente relação, e assinalam o lançamento do mandato da socialista indigitada pelo atual governo.

Conforme o Expresso noticiou, depois de Lisboa ter sugerido os nomes de Pedro Marques e de Elisa Ferreira à futura presidente da Comissão Europeia, esta acabou por se inclinar para a atual vice-governadora do Banco de Portugal - uma escolha que mereceu a anuência do primeiro-ministro, na expetativa de que Portugal possa ficar com um pelouro económico ou financeiro.

Esta semana, sabe o Expresso, Elisa Ferreira voltará a estar em Bruxelas, para a segunda entrevista com Ursula von der Leyen. O novo encontro - incluido numa ronda de entrevistas com todos os futuros comissários - servirá para ajudar a definir que pasta será ocupada pela economista portuguesa.