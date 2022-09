António Costa: “Como ministro, em 2000, levava líquido para casa mais do que como PM”

Acha que as notícias que vieram a público sobre negócios de familiares de governantes com o Estado põem em causa a confiança nos políticos?

Acho que toda a gente percebe que um contrato qualquer de uma empresa com a Universidade do Porto não tem nada a ver com o Governo. O contrato de uma empresa com um município nada tem a ver com o Governo. E ficou muito claro que nenhum membro do Governo teve qualquer tipo de influência direta ou indireta seja na empresa ou nas entidades contratantes.