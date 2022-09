Geringonças regionais? Incerteza na Madeira, pela primeira vez

A Madeira vai a eleições e, pela primeira vez em 43 anos, há incerteza quanto ao resultado. A pouco mais de um mês das regionais de 22 de setembro, o PSD parte com uma vitória nas europeias e vantagem nas sondagens, mas é quase certo que não terá maioria. E sem maioria todos os cenários pós-eleitorais são possíveis, desde uma ‘geringonça’ de esquerda a coligações de direita, sem esquecer que um impasse pode sempre conduzir a um novo ato eleitoral. Neste jogo, o voto dos emigrantes e lusodescendentes da Venezuela e o desempenho do PAN podem ser decisivos.

As coligações dependem dos resultados e, neste momento, todos apostam nas melhores cartas para conquistar o eleitorado. No PS, o trunfo é Paulo Cafôfo. A cara sorridente do antigo presidente da Câmara do Funchal está em cartazes, a forrar a montra da sede de campanha e o autocarro de campanha. O professor de História, sem filiação partidária, que a direção dos socialistas madeirenses decidiu candidatar à presidência do Governo, aparece quase todos os dias nos meios de comunicação social, mas não é fácil saber a sua agenda, nem mesmo quando se pede por escrito como aconteceu com o Expresso. A candidatura tem por hábito convocar apenas a RTP-Madeira já que os outros jornalistas são informados depois e recebem por e-mail as fotografias, uma nota de imprensa com texto e um registo áudio.