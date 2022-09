Campanha do PSD: Rio sem jantaradas e à caça dos indecisos

Depois de um período particularmente doloroso de elaboração de listas de candidatos a deputados, Rui Rio entrou em “modo de férias” e dele não pretende sair até meados de agosto. Nem sequer para comentar a atuação do Governo na gestão da crise dos motoristas, função delegada em David Justino, vice-presidente do partido, que o fez através de um comunicado enviado às redações já ao final da tarde de quinta-feira.

Para “estupefação” de fontes partidárias ouvidas pelo Expresso, o PSD está em “serviços mínimos”. “O partido está entre o parado e o paradinho. Em vésperas de legislativas, não se percebe...”, nota um dirigente distrital desencantado com a liderança de Rio. Do lado das estruturas, às que sempre estiveram desmobilizadas juntam-se agora as que se sentiram defraudadas durante a definição das listas. A mobilização é residual.