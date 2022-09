António Costa reúne gabinete de crise devido à greve dos motoristas

António Costa vai reunir-se em São Bento durante a manhã deste sábado com seis membros do Governo - núcleo duro e ministros setoriais - para acompanhar de perto a evolução dos preparativos para greve dos motoristas convocada para segunda-feira, 12 de agosto.

Com o primeiro-ministro, estarão Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros (que não acompanhou os preparativos dos últimos dias por ter estado com Marcelo rebelo de Sousa na Alemanha), José António Vieira da Silva, ministro do Trabalho e da Segurança Social, João Matos Fernandes, ministro do Ambiente, e Jorge Delgado, secretário de Estado das Infraestruturas, em representação de Pedro Nuno Santos, que está de férias.

Também fazem parte da task-force Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna e João Gomes Cravinho, ministro da Defesa. Se o primeiro grupo tem a ver com a parte da organização do Governo perante a greve, que esteve mais visível estes dias, os dois últimos ministros estarão mais atentos à parte da reação do Estado no caso de não serem cumpridos os serviços mínimos.

O gabinete vai receber em permanência a avaliação de cada área com o objetivo de perceber a evolução da situação e fazer atualizações se for caso disso. Recorde-se que os dois sindicatos que não desconvocaram a greve - Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) e Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) - vão estar reunidos em plenário a partir das 15 horas d sábado para tomarem um decisão sobre se avançam ou não com a paralisação.

O líder socialista e primeiro-ministro estará particularmente atento a qualquer eventual escalar de tensões. Até às 23h59 de domingo, o Governo vai garantir que todo o plano de contingência está preparado e que os serviços públicos decretados vão mesmo ser cumpridos.