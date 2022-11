Hugo Soares pediu a Rio para canalizar a raiva que tem ao PSD para os socialistas

Hugo Soares, ex-líder da bancada do PSD afastado na era Rio e o único nome que o secretário geral do PSD, José Silvano, garante ter sido vetado pelo presidente do PSD, não se coibiu de tecer críticas a Rui Rio, à porta fechada e “cara a cara e olhos nos olhos”, durante o Conselho Nacional, que terminou na madrugada desta terça-feira, em Guimarães.

À saída, após ter prometido que falava à comunicação social sobre o que tinha a dizer ao líder do partido, optou por comentar apenas que o veto sofrido da Direção Nacional é uma “medalha cheia de futuro” que carrega ao peito. Lá dentro, um dos conselheiros presentes adiantou que o ainda deputado eleito pelo círculo de Braga nas últimas legislativas e agora arredado das listas acusou Rui Rio de “não gostar do partido”, justificando a crítica por o presidente social-democrata não respeitar a militância nem as escolhas das estruturas locais do partido.

Hugo Soares, segundo a mesma fonte, terá aconselhado Rui Rio a canalizar “a raiva" que tem aos sociais-democratas para o Partido Socialista, tendo pegado nas palavras do líder quando diz que perde sondagens, mas ganha eleições. O líder concelhio bracarense garantiu que vai empenhar-se na campanha do PSD, defendendo que o seu combate até outubro é ao PS.

O ex-líder parlamentar afirmou ainda que Rio não gosta do PSD porque preferia um partido pequeno, sem representatividade, “ao seu estilo”, criticando ainda o presidente de ser alguém que “escolhe os seus amigos em vez de respeitar a militância”, uma alusão que tudo indica visou a indicação para nº 2 pelo círculo de Braga de Firmino Marques, vice da Câmara local, de quem é próximo há muitos anos.

O deputado braço direito de Luís Montenegro no desafio que lançou a Rui Rio em janeiro que ele não é o único a gostar do confronto, embora no seu caso tenha dito que é bom é a combater o PS”, enquanto Rio “é bom a fustigar o PSD”. Hugo Soares terá alertado ainda que, se Rio tem toda a liberdade para ir com quem quer a eleições, “à liberdade corresponde a responsabilidade total”. Um repto à distância de dois meses da ida às urnas para o que se antevê venham a ser os piores resultados eleitorais do partido às legislativas.