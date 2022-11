Secretário-geral do PSD garante: Hugo Soares foi o único nome vetado por Rui Rio

Após quase cinco horas de reunião com a comissão política, Rui Rio juntou-se ao conselho nacional onde as listas de candidatos à Assembleia da República foram ractificados. O secretário-geral do PSD avança que o único nome chumbado pelo presidente do partido foi Hugo Soares, veto justificado por ter sido o próprio que publicamente se indisponibilizou para colaborar com a actual direcção do partido.

Silvano afiança ainda que apenas sem duas estruturas locais não houve consenso: Viana do Castelo e Setúbal. Na primeira, Carlos Morais, líder da distrital, não aceitou o lugar que o partido lhe reservou, excluindo-se ele próprio das listas. Assim, pelo circulo eleitoral de Viana serão candidatos Jorge Mendes, presidente da Câmara de Valença, com Emília Cerqueira em número dois, deputada que está a ser investigada no caso das presenças fantasma no Parlamento.

Em Setúbal, Silvano adianta que também não houve nomes vetados, mas que foi a própria Maria Luís Albuquerque que se retirou das listas por não aceitar o lugar indicado pela direção nacional. Bruno Vitorino, líder da distrital, já referiu que “mais vale ter um amigo nacional do que ser presidente de uma distrital”, tendo já admitido a possibilidade de a direção da estrutura se demitir em bloco na sequência do processo das listas de deputados. Assim, por Setúbal a lista será encabeçada pelo vereador Nuno Carvalho, que terá Fernando Negrão a número dois.

Em Viseu, onde Fernando Ruas ameaçou não ir a votos em protesto contra algumas indicações nacionais para a lista, tudo parece ter acabado em concórdia, com a entrada de Pedro Alves, presidente da distrital viseense, para segundo lugar.

rui duarte silva

Em Lisboa, a vereadora Filipa Roseta lidera a lista, seguida de José Silvano e com Pedro Pinto em terceiro lugar. Questionado sobre o afastamento de Miguel Pinto Luz, mais uma vez o secretário-geral garantiu que não houve veto, mas apenas que não aceitou figurar em 10.º lugar.

No Porto, após a distrital ter ameaçado chumbar a lista no conselho nacional ou retirar os nomes indicados localmente, ao que parece a grelha em que Rui Rio indicou sete nomes acabou, segundo Silvano, por ser aceite. Ao Expresso, fonte da distrital afiança que ainda não está fechada, mas, se for aprovada, haverá uma declaração de voto final.

As listas de deputados são elogiadas por Silvano, afirmando ser inédito que todos os candidatos sejam representantes efetivos dos seus distritos com uma única exceção: Pedro Roque, secretário-geral dos TSD, que entra por Leiria. “Não há mais paraquedistas” , remata José Silvano.