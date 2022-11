CDS quer que alunos sem vaga na universidade pública possam pagar para entrar

Dar mais espaço a alunos portugueses para que possam entrar no ensino superior, mesmo que tenham de pagar mais por isso. É esta a ideia-base da nova proposta que o CDS acaba de apresentar, e que fará parte do programa eleitoral centrista para as eleições de outubro.

Todos os anos, o Estado define um número de vagas que os alunos portugueses poderão ocupar nas universidades públicas. E é por isso que, a partir de uma certa nota de entrada, há alunos que querem estudar no sistema público mas ficam de fora. Não por falta de capacidade das universidades e politécnicos, defende o CDS: afinal, fora essas vagas, há espaço reservado para receber ainda os alunos de fora da União Europeia que paguem pelos seus lugares ao preço de mercado.

Por isso, a solução, dizem os centristas, passa por dar essa opção aos portugueses que não tenham nota suficientemente alta para entrar. Ou seja, permitir que paguem também pelo acesso às vagas ao preço de mercado, tal como os estrangeiros já fazem.

“Não faz sentido qualquer sentido que uma família portuguesa, cujo filho não se classificou para entrada no curso ou na escola da sua preferência, dado o ‘numerus clausus’, não possa escolher aceder a essa vaga, pagando o seu custo real, tal como pode escolher uma universidade privada ou uma universidade estrangeira”, clarifica o partido, defendendo que essas famílias devem ser abrangidas pelos mesmos apoios sociais para ajudar ao pagamento das propinas.

Para Assunção Cristas, que apresentou a medida esta terça-feira, numa conferência de imprensa na sede do CDS, em Lisboa, a solução virá trazer “mais oportunidades e mais oferta para quem não fica colocado” à primeira, permitindo assim que Portugal conte com mais licenciados e “progrida” no nível de escolaridade dos seus estudantes.

A caminho de outubro, o CDS tem apresentado gradualmente as suas propostas, que já incidiram sobre temas como impostos, ADSE ou Saúde. Esta terça-feira, Assunção Cristas referiu ainda uma outra medida para “garantir que não há nenhum idoso que esteja completamente isolado e sozinho” e que passará por trabalhar com o setor social para construir uma “rede de apoio de cuidadores” para os mais velhos.