Marcelo não comenta kits de incêndio inflamáveis distribuídos nas aldeias porque ainda não sabe o que se passou

Sem se comprometer em tomar partido sobre quais são as responsabilidades dos incêndios deste ano - se de autarquias ou se do Governo -, Marcelo Rebelo de Sousa disse esta sexta-feira que está a recolher elementos sobre o que se passou nos fogos que eclodiram esta semana nos distritos de Castelo Branco e Santarém.



O mesmo vale para o caso das golas inflamáveis distribuídas à população pela Proteção Civil. “Estou no início de um périplo pela área ardida. Vinha no caminho quando ouvi uma notícia sobre isso. Não vou comentar sem ter todos os elementos e perceber o que se passou”, disse durante a visita à praia fluvial de Cardigos, uma das zonas evacuadas durante os incêndios.



Impressionado com a área ardida, o Presidente da República voltou a apelar aos portugueses para que passem férias no interior do país, nas zonas dos incêndios. “Esta gente toda aqui hoje [a praia estava cheia] é sinal de que a vida continua. Faço um apelo que já fiz, venham, podem vir, devem vir.”



Questionado sobre se iria fazer, novamente, férias no interior, Marcelo Rebelo de Sousa disse que ia pensar na ideia.