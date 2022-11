Greve dos camionistas: Governo em alerta total mobiliza militares e polícia

A duas semanas da data fixada pelo sindicato para o início da greve dos motoristas de materiais perigosos, o Governo tem pouca esperança de que ainda seja possível evitar a paralisação. “A probabilidade de acontecer a greve é séria”, reconhece um responsável do Executivo, que não esconde que, nesse caso, “esta greve causará seguramente transtorno”.

Embora continue a mediar o conflito e a apelar às partes para que cheguem a um entendimento, o Governo acha que as empresas não têm margem para ceder mais do que já cederam em abril e que a atitude do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), entre reivindicações para 2021 e aproveitamento do ciclo eleitoral, não indicia qualquer recuo até 12 de agosto. “Estamos a trabalhar para perceber se há alguma margem para ainda evitar a greve. É um caminho muito estreito e que leva o seu tempo”, descreve fonte envolvida nas negociações entre patrões e motoristas.