Líderes políticos perdem popularidade, Costa e Catarina resistem

Primeiro o que já (quase) nem é notícia: Marcelo Rebelo de Sousa é o mais popular dos 'líderes' políticos portugueses. Na sondagem Expresso/SIC, feita pelo ICS e ISCTE (relatório aqui), o Presidente perde 0,1 pontos, na escala de avaliação dos inquiridos. Como a tendência de queda é geral, Marcelo acaba por ser (quase) o que menos cai. Já lá vamos ao quase, porque há uma única excepção

Costa segue-lhe os passos. Quer na avaliação geral - é o único entre os líderes partidários em campo positivo (nota de 5,4) -, quer na descida registada, de apenas 0,2 pontos face à última sondagem que mediu a imagem dos principais políticos, feita em maio, mesmo antes das europeias. Mesmo assim, face à primeira sondagem de fevereiro, a queda já é de 0,4 pontos (precisamente igual à do chefe de Estado).

Pior é o cenário para Rui Rio: o líder do PSD volta a perder 0,5 pontos, estando com uma nota média de 3,3. É já abaixo da que recebe André Silva, do PAN (3,4) e acumula perdas de 1,4 pontos desde fevereiro. Tanto quanto, de resto, perde em popularidade Assunção Cristas, do CDS, que se fica pelos 2,6 de avaliação e que tem a maior queda desde maio (0,7), partilhando agora o fim da tabela com Santana Lopes, do Aliança.

Isto significa, portanto, que os outros dois líderes partidários da chamada 'geringonça' estão, ainda, no pódio: Catarina Martins é a única que não desce nesta sondagem. A sua nota média é de 4,5 - sendo certo que assim aumenta a distância para Jerónimo de Sousa, que passa de 4,3, em maio, para 3,9 pontos agora. Faltam, recorde-se, menos de três meses para as legislativas.