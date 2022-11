Carlos César anuncia adeus ao Parlamento

Carlos César anunciou na noite desta quarta-feira que não será candidato a deputado nas próximas eleições legislativas, deixando assim o Parlamento ao fim de uma legislatura em que liderou a bancada socialista.

O anúncio foi feito durante um jantar do grupo parlamentar do PS, num restaurante de Lisboa, onde estiveram vários membros do Governo, que assinalou o final da sessão legislativa e da legislatura.

"Este convívio coincide com o momento em que, já no próximo sábado, o PS dos Açores decidirá sobre a organização e composição da sua lista de candidatos à eleição para a AR", notou César, considerando que era o momento certo para anunciar a saída do Parlamento. "Não [serei] de novo candidato à Assembleia da República pelos Açores", anunciou o líder parlamentar, nem por qualquer outro círculo, "por ser incorrigivelmente açoriano".

César fez questão de frisar que se trata de uma decisão tomada há quatro anos, no arranque da legislatura. "Foi uma decisão que tomei desde os primeiros momentos em 2015, e que transmiti nessa altura ao secretário-geral e que reiterei em vários momentos", comunicou.

O ainda líder parlamentar fez uma espécie de balanço breve de "mais de 40 anos de empenhamento político", e deu conta de que teve vários convites ao longo dos últimos anos, "em particular nos últimos quatro anos", que recusou sempre.

A justificação de Carlos César para sair é a vontade de "dar lugar a outros", pelo "salutar princípio de renovação dos cargos políticos".

Apesar deste anúncio, o socialista açoriano frisou que não se reforma politicamente. "Não me excluo da participação política, como é evidente, porque não me excluo das minhas responsabilidades cívicas, falo-ei como presidente do partido, enquanto o for, e como cidadão".

A dúvida sobre a continuidade de Carlos César em São Bento estava instalada há alguns meses, sobretudo desde que este sinalizou o interesse em chegar a presidente da Assembleia da República - porém, esse objetivo só poderia ser atingido caso Eduardo Ferro Rodrigues não quisesse continuar nessas funções. A saída de cena de César indicia que Ferro estará disponível para fazer mais um mandato como segunda figura do Estado.

A última intervenção politicamente marcante de Carlos César aconteceu nas jornadas parlamentares, quando o líder parlamentar do PS concentrou baterias contra os parceiros da esquerda, em particular no BE. Agora, no momento de anunciar a saída de cena, César ironizou com a relação, sempre difícil, entre o PS, o PCP e o BE. Ao fazer o balanço destes quatro anos, foi muito elogioso sobre o trabalho dos deputados do PS, a ação do Governo e a liderança de António Costa, e deixou uma referência ao "exercício de paciência" que foi preciso fazer em permanência no Parlamento. Com os parceiros de esquerda? "Não digo com quem para não comprometer soluções futuras", ironizou o líder parlamentar cessante. Toda a gente sorriu com a indireta.