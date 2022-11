Governo em volta pelo país para falar da obra feita

Esta semana marca, para o PS e o Governo, uma espécie de momento zero rumo às eleições legislativas. Depois do debate do Estado da Nação, esta quarta-feira, o Governo mobiliza-se para fazer, por todo o país, o balanço da legislatura, entre sexta-feira e segunda-feira.

São dezanove ministros e secretários de Estado, incluindo o chefe do Governo, em outras tantas sessões abertas a socialistas e independentes, com a palavra de ordem #cumprimos (escrito assim mesmo, com hashtag). Da lista de ministros há algumas ausências, sendo as mais notórias as de Pedro Nuno Santos, José António Vieira da Silva e Graça Fonseca, todos militantes do PS. Os restantes ministros ausentes da lista são independentes - Francisca Van Dunem e Manuel Heitor.

De acordo com a informação do PS, trata-se de "uma ronda por todos os distritos do Continente, com o objetivo de prestar contas e ouvir os seus militantes e simpatizantes sobre a governação socialista". A intenção do PS é a de sinalizar "a sua abertura à participação dos cidadãos, na discussão de temas de relevante interesse e de atualidade".

António Costa dá o exemplo, na sexta-feira à noite, numa sessão na área urbana de Lisboa, onde voltará a ser o cabeça de lista do PS. No Porto, o ministro que fará a defesa da ação do Governo será Matos Fernandes, o ministro do Ambiente que acaba de se filiar no PS e, conforme o Expresso noticiou, é apontado como provável cabeça de lista em outubro e possível candidato à câmara em 2021. Outra nota curiosa: em Aveiro, o distrito de Pedro Nuno Santos, será o ministro das Finanças, Mário Centeno, a representar o Executivo. Centeno foi candidato em posição discreta por Lisboa há quatro anos, mas é apontado agora como possível cabeça de lista em vários distritos.



Esta é a lista completa dos governantes que farão o balanço da legislatura e o distrito para onde foram destacados:



António Costa - Federação da Área Urbana de Lisboa, 12/7

Augusto Santos Silva - Viana do Castelo, 12/7

Mariana Vieira da Silva - Leiria, 13/7

Mário Centeno - Aveiro, 12/7

João Gomes Cravinho - Baixo Alentejo, 14/7

Eduardo Cabrita - Santarém, 12/7

Pedro Siza Vieira - Setubal, 12/7

Tiago Brandão Rodrigues - Bragança, 12/7

Marta Temido - Coimbra, 12/7

Nelson de Sousa - Portalegre, 12/7

Matos Fernandes - Porto, 12/7

Capoulas Santos - Évora, 12/7

Ana Paula Vitorino - Algarve, 12/7

Duarte Cordeiro - Braga, 15/7

Alexandra Leitão - Castelo Branco, 12/7

Ana Mendes Godinho - Guarda, 12/7

José Artur Neves - Viseu, 13/7

Maria do Céu Albuquerque - Federação Lisboa Oeste, 12/7

João Galamba - Vila Real, 12/7