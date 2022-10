Matos Fernandes torna-se militante do PS e ganha força para o Porto

João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente e da Transição Energética, acaba de se filiar no Partido Socialista, uma entrada na militância partidária apadrinhada por António Costa e pelo agora eurodeputado Manuel Pizarro, presidente da federação socialista do Porto, distrito onde exerceu boa parte da sua vida profissional. Aos 51 anos, após quase quatro anos de união de facto rosa como membro do atual Governo, Matos Fernandes troca a independência partidária pela militância de cartão em plena pré-campanha às legislativas, numa altura em que os socialistas piscam o olho ao centro para cavalgar a onda da maioria absoluta.

