Cabeça de lista escolhido por Rio para Braga não consta nas propostas da distrital

A distrital de Braga, liderada pelo eurodeputado José Manuel Fernandes - apoiante de Rui Rio desde as diretas contra Santana Lopes - indicou nomes para as listas do partido que não incluem o cabeça de lista para o distrito escolhido pelo líder do PSD (e que o Expresso revela na edição deste sábado). A concelhia social-democrata de Guimarães apontou o deputado Emídio Guerreiro e não André Coelho Lima, vereador naquele concelho, onde foi candidato derrotado nas autárquicas de 2017, e que é vogal da comissão política nacional de Rio. Coelho Lima é uma das figuras surpresa que, segundo anteciparam fontes da direção do PSD ao Expresso, o líder do PSD vai nomear para cabeça de lista às legislativas nos seis distritos mais decisivos.

A reunião da distrital foi realizada na sexta-feira, mas só depois José Manuel Fernandes soube quem era a escolha de Rui Rio para encabeçar o distrito de Braga. "A escolha é do presidente do partido", limita-se a dizer ao Expresso. O eurodeputado afirma, no entanto, que as escolhas do líder mostram "vontade de refrescar e rejuvenescer", um processo que já se tinha iniciado com a escolha de Lídia Pereira como número dois nas Europeias. "É uma atitude corajosa, que mostra abertura do partido", diz o dirigente, porque "muitas vezes as concelhia não fazem esse refrescamento". Quanto a Coelho Lima, apesar de não constar dos nomes enviados pela distrital, José Manuel Fernandes diz que "a distrital aplaude a escolha" de um militante com "provas dadas", e que "é uma mais-valia" no distrito.

manuel de almeida / lusa

A lista dos nomes avançados pela distrital de Braga, uma das mais importantes estruturas do PSD, começa com o ex-líder parlamentar Hugo Soares (um dos críticos mais evidentes e sonoros de Rio, apoiante de Luís Montenegro), indicado pela concelhia da capital do distrito. Segue-se o referido Emídio Guerreiro, por Guimarães e a seguir aparecem Paulo Jorge Oliveira, de Famalicão e Joel Sá, de Barcelos (estas duas últimas concelhias são das mais influentes do PSD a nível nacional, por terem muitos militantes). A primeira mulher a surgir na proposta da distrital bracarense é Clara Marques Mendes, irmã do ex-líder e comentador Luís Marques Mendes - que nos comentários na SIC tem sido um dos sociais-democratas mais ácidos para com a atual liderança.

A lista, segundo apurou o Expresso, não foi ordenada por ordem alfabética, como era suposto segundo instruções da sede nacional. José Manuel Fernandes, no entanto, explicou ao Expresso que a lista foi aprovada na comissão política distrital apenas com uma abstenção e foi enviada por ordem alfabética para a sede nacional, como está estipulado. O mandato de negociação com a São Caetano, porém, é que tem como base vários critérios para a organização da lista: "A ordenação da lista deverá ter em conta o peso dos concelhos segundo a regra de 75% para os votos obtidos pelo PSD nas últimas eleições legislativas e 25% para o número de eleitores", esclarece José Manuel Fernandes. Daí que o nome de Hugo Soares surja em primeiro lugar, por ser do concelho de Braga. Deverá, também, assegurar-se a "máxima representatividade dos concelhos nas posições elegíveis", explica José Manuel Fernandes.

A lógica de Rio para as legislativas passa por romper com a rotina partidária, apresentando candidatos pouco conhecidos do grande público para dar uma ideia de renovação, rutura e diferença. No distrito de Braga, onde normalmente os grandes partidos apostam em nomes que querem destacar a nível nacional, o líder do PSD lança André Coelho Lima, um apoiante leal que foi mandatário de Rio no distrito, quando este concorreu nas diretas contra Santana Lopes (a lealdade é um dos critérios para a escolha dos deputados).

No entanto, segundo o Expresso também avança este sábado, não é líquido que Rio dê uma 'vassourada' em todos os críticos: fará uma análise caso a caso, explicou uma fonte da direção do partido. Ou seja, ainda não é certo que Hugo Soares entre nas listas. O próprio Rio, para dar sinal de renovação e marcar a diferença, não será cabeça de lista pelo Porto, mas número dois. A lista será liderada por Hugo Carvalho, de 28 anos, presidente do Conselho Nacional de Juventude.

Artigo atualizado com os esclarecimentos de José Manuel Fernandes às 10h30 de sábado