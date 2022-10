Fim das taxas moderadoras na Saúde vai ser adiado

Em plena guerra pelo destino da nova lei de bases da Saúde, o Governo e o PS vão pôr um travão ao projeto do Bloco que iria acabar com as taxas moderadoras nos centros de saúde e em consultas e exames passados pelo SNS. A proposta do Bloco, cirurgicamente repescada da discussão da Lei de Bases pelos bloquistas e votada há uma semana na generalidade, previa que a medida entrasse em vigor já em 2020, mas o Governo deu ordem ao PS para a mudar na especialidade: “Não há dinheiro para isso”, diz ao Expresso fonte do Executivo, confirmando que a nova isenção (que custa cerca de 150 milhões de euros/ano) terá de ser “faseada”.

Mas em todos os problemas há uma oportunidade.