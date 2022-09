Operação Teia. Demissão de Joaquim Couto pode obrigar a eleições na concelhia do PS de Santo Tirso

A demissão de Joaquim Couto da presidência da Câmara de Santo Tirso bem como de todos os cargos públicos e políticos que ocupa no Partido Socialista pode obrigar a eleições na Concelhia do PS de Santo Tirso e na Mesa da Assembleia Geral da Comissão Política Distrital do PS Porto, admitiu ao Expresso fonte desta distrital socialista.

A decisão do autarca, na sequência do seu envolvimento na operação "Teia", parece ter apanhado de surpresa a Federação Distrital do PS Porto, onde a sua demissão é vista como "consequência do turbilhão de coisas que está a acontecer" e como "uma opção de ficar totalmente livre para se concentrar na sua defesa", disse ao Expresso fonte da distrital.

Numa primeira leitura das consequências da renúncia de Joaquim Couto a todos os cargos, a mesma fonte, da direção da distrital, admite que a presidência da autarquia passa automaticamente para o número dois, Alberto Costa. Já no caso dos cargos partidários, há uma substituição interina, mas "o mais provável é que venham a realizar-se eleições".

A Federação do PS não assumiu. até ao momento, posição sobre o envolvimento de Joaquim Couto na Operação Teia, mas o Expresso sabe que entre alguns membros da direção há a convicção de que o autarca socialista será libertado, "a menos que estejam em causa coisas bem mais profundas do que aquilo que se conhece até ao momento sobre este caso", comentou um dirigente socialista que pediu para não ser identificado.

A decisão do autarca do distrito do Porto foi comunicada pelo seu advogado Nuno Brandão, um dia depois de o Ministério Público ter pedido prisão preventiva para o autarca e para a mulher, a empresária Manuela Couto.

Na apresentação de Joaquim Couto como presidente da concelhia do PS de Santo Tirso, a página da Federação do PS do Porto destaca a ligação histórica do militante na história do partido: "Joaquim Couto começou a envolver-se na política ainda nos tempos de estudante de medicina. Assumindo responsabilidade política crescente no panorama concelhio e nacional, acabou por escolher dedicar-se em exclusividade à causa pública. Com uma carreira política de mais de trinta anos, destaca-se o trabalho que desenvolveu enquanto presidente da Câmara de Municipal de Santo Tirso, de Governador Civil do Porto, e enquanto deputado da Assembleia da República".