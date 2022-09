Marques Mendes: Eleições europeias "são plebiscito a António Costa"

As eleições europeias do próximo domingo, dia 26, são uma espécie "de plebiscito a António Costa". Esta é a visão de Luís Marques Mendes que ressaltou no seu comentário dominical na SIC a presença obsessiva de António Costa nesta campanha eleitoral.

Por um lado, o PS governamentalizou a campanha e Costa é uma presença assídua na estrada e nos comícios. "Até Mário Centeno vai entrar na campanha", revelou Mendes.

Por outro, os partidos da oposição centram os seus ataques no Governo e no primeiro-ministro, António Costa. A campanha gira em torno de Costa.

Em vez de europeias, "estas eleições parecem uninominais" e vão funcionar "como um plebiscito a António Costa".

Esta leitura leva o comentador a dizer que se o PS perder ou ganhar por poucochinho será uma derrota para Costa. Se ganhar com margem confortável "será uma grande vitória" para ele.

Marques Mendes antecipa uma abstenção em Portugal acima da média europeia - a afluência às urnas tem regredido sempre e ficam em casa mais de 6 milhões de eleitores. Mendes não dramatiza a elevada abstenção. Afinal, os portugueses não reconhecem grande importância ao Parlamento Europeu.

Para o comentador uma boa notícia para Portugal é o facto de, ao contrário da generalidade dos países europeus, os partidos nacionalistas ou de extrema direita não terão expressão nas eleições de domingo. Mendes considera que os portugueses continuarão a repartir as suas preferências pelos partidos tradicionais do arco democrático e inspiração europeia.

Centeno campeão da carga fiscal

No seu comentário, Marques Mendes abordou o tema da carga fiscal, para reiterar que ela é sufocante e está em máximos. Centeno acumula "como campeão do défice e da carga fiscal", disse Mendes.

O comentador reconhece que a receita fiscal tem subido pelo efeito virtuoso do crescimento da economia e do emprego, mas o "esforço fiscal dos portugueses é exagerado".

E para defender o seu ponto de vista avaliou a carga fiscal em função do nível de vida do país (PIB per capita). Recorrendo a um gráfico que relaciona os dois indicadores conclui que o rácio em Portugal é de 122% face à média europeia de base 100.

Só quatro países da União Europeia registam "uma taxa de esforço mais elevada do que a nossa". A carga fiscal, segundo Mendes, "é demasiado elevada para nosso nível de vida".

O benfiquista Marques Mendes não resistiu a fazer o balanço do campeonato de futebol, distribuindo vários prémios. O Benfica fica com o prémio consagração e Bruno Lage foi a grande surpresa do campeonato.

Para Marques Mendes, a época do FC Porto foi dececionante, atribuindo ao clube o prémio desilusão por não ter repetido o título do ano passado e iniciar um novo ciclo de vitórias. O Sporting ficou com o prémio resistência - uma época notável tendo em contas as condições adversas em que se moveu.