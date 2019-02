PSD não se compromete com moção de censura mas denuncia “má governação” de Costa

É a primeira reação do PSD à moção de censura ao Governo apresentada por Assunção Cristas e deixa tudo em aberto em relação ao voto dos sociais-democratas no Parlamento. Ao contrário dos restantes líderes parlamentares, Fernando Negrão preferiu responder aos jornalistas por escrito e sem direito a perguntas. Sem concretizar qual será o sentido de voto, o social-democrata assegura apenas que o partido "participará no debate e continuará a denunciar a má governação de que o país e os portugueses têm sido vítimas".

"Existem muitos motivos para criticar o governo. Os que fora anunciados e muitos outros. Este governo está a desfazer os serviços públicos, pondo em causa a coesão social. Embora a meses de eleições, o PSD participará no debate e continuará a denunciar a má governação de que o país e os portugueses têm sido vítimas", sublinha o líder parlamentar social-democrata.

Quanto às provocações que foram sendo feitas à esquerda — de que esta moção de censura era pouco mais do que uma forma de Cristas de embaraçar Rui Rio e de explorar eventuais divisões no PSD —, nem uma palavra de Negrão.