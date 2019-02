CDS avança com moção de censura ao Governo

O CDS vai apresentar uma moção de censura contra o Governo. A Comissão Executiva do partido está reunida para acertar os detalhes do texto que dará entrada na Assembleia da República, e o anúncio oficial da decisão será feito esta tarde, apurou o Expresso.

No texto, os democratas-cristãos deverão fazer um balanço de tudo o que corre mal ao Executivo de António Costa, aproveitando o embalo de uma fase de forte contestação social, e colocando o foco principal na degradação do Serviço Nacional de Saúde. É a segunda vez que o partido, sob a liderança de Assunção Cristas, faz uso deste instrumento que, se aprovado, provoca a queda do Governo - a primeira aconteceu em outubro de 2017, no pós-incêndios, e teve como base de argumentação as falhas do Estado e a forma como o Governo lidou com uma das questões mais delicadas do seu mandato.

Em 2017, o PSD era outro: então liderado por Pedro Passos Coelho, o partido não hesitou em apoiar a moção de censura do CDS, que acabaria chumbada pela esquerda. Um ano e meio depois, a liderança pertence a Rui Rio e ficará com ele a responsabilidade de decidir de que lado se coloca em ano de eleições: se do CDS, e assumindo assim uma posição claramente à direita, se do Governo, uma vez que Rui Rio não tem fechado a porta a uma viabilização de um Executivo socialista depois das eleições de outubro.

Certo é que a iniciativa tem poucas hipóteses de passar, uma vez que para isso seria preciso que a esquerda decidisse chumbar o Executivo e provocar eleições antecipadas. Ainda assim, e em vésperas de convenções do PS e do PSD (ambas decorrem este sábado), o CDS cumpre o objetivo político de obrigar os restantes partidos a definir posições - e apresentar-se como o único que faz uma oposição inequívoca ao PS de Costa.