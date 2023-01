Da recuperação pós-covid à falta de recursos humanos, o que mudou no turismo?

O ano de 2019, pré-pandemia de covid-19, foi um ano recorde para o turismo em Portugal. Mas com a chegada da pandemia tudo parou e 2020 e 2021 foram anos cujas empresas tiveram de batalhar. Em 2022, apesar de ainda não sabermos os dados finais, os últimos meses bateram os números de 2019. Mas o que mudou no turismo pós-covid? Os clientes ficaram mais exigentes? Que novos desafios trouxe a pandemia? Muitos recursos humanos deixaram o setor, como atrair novos trabalhadores para o turismo?

A resposta a estas e outras perguntas encontra-se neste episódio, onde o professor da NOVA SBE (Nova School of Business and Economics), Sérgio Guerreiro, e as alunas Isabel Morgado dos Santos e Maria Pacheco estiveram a analisar o tema. As estudantes especializaram-se na área de Hospitality & Customer Experience do mestrado de Gestão e a sua tese foi desenvolvida em contexto empresarial, numa cadeia de hotelaria internacional, apoiando a abertura de um novo hotel no Mediterrâneo já em período pós-pandemia.

Este é apenas o sexto episódio do podcast Zona de Impacto, onde são apresentados 10 temas em 10 episódios. Alunos e professores da NOVA SBE conversam com jornalistas do Expresso sobre as suas áreas de investigação. Das migrações à transição energética pode ouvir mais episódios aqui: