Quem são os mais pobres e vulneráveis? E quais as saídas para aguentar o inverno bem frio que aí vem?

Vem aí um inverno bem frio para a casa de muitos portugueses. Quem mais vai atingir a subida dos preços da luz e gás e pobreza energética? Quem são os mais pobres e vulneráveis? E quais as saídas para esta crise que gela a carteira e a morada de tanta gente? Este tema é analisado e debatido pela professora de economia da NOVA SBE Susana Peralta, juntamente com as alunas e investigadoras Mariana Esteves e Catarina Pintassilgo, sob moderação do jornalista Bernardo Mendonça.

Zona de Impacto apresenta 10 temas em 10 episódios ao longo de 2022. Alunos e professores da Nova School of Business & Economics (Nova SBE) focam a análise nas suas grandes áreas de investigação. Das migrações à transição energética, do empreendedorismo ao futuro da educação, este é um podcast mensal para acompanhar nas apps e no site do Expresso. Oiça mais episódios aqui: